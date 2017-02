Saturday February 25th the internet claimed Nicki Minaj dead after Remy Ma released a diss track called ‘Shether’ dragging Nicki and her reputation. Click here if you haven’t heard it yet.

And just like every other time somebody has gotten bodied the internet followed with hilarious memes memorializing the moment forever. Check out our favorite parody video from Columbus’ own @Mr_Bankshot and our favorite memes below.

The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes 22 photos Launch gallery The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes 1. The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes Source:Instagram 1 of 22 2. The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes Source:Instagram 2 of 22 3. The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes Source:Instagram 3 of 22 4. The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes Source:Instagram 4 of 22 5. The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes Source:Instagram 5 of 22 6. The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes Source:Instagram 6 of 22 7. The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes Source:Instagram 7 of 22 8. The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes Source:Instagram 8 of 22 9. The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes Source:Instagram 9 of 22 10. The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes Source:Instagram 10 of 22 11. The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes Source:Instagram 11 of 22 12. The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes Source:Instagram 12 of 22 13. The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes Source:Instagram 13 of 22 14. The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes Source:Instagram 14 of 22 15. The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes Source:Instagram 15 of 22 16. The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes Source:Instagram 16 of 22 17. Source:Instagram 17 of 22 18. The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes Source:Instagram 18 of 22 19. The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes Source:Instagram 19 of 22 20. The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes Source:Instagram 20 of 22 21. The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes Source:Instagram 21 of 22 22. The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes Source:Instagram 22 of 22 Skip ad Continue reading The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes The Best Remy Ma vs Nicki Minaj Memes

Nicki Minaji vs Remy Ma

Remy Ma’s Most Savage Bars on Shether