NAV Ft. Lil’ Uzi Vert – “Wanted You” (Video) #TheCrownLife #SharifDKingShow

Lil Uzi Vert and NAV did a lot of work together last year. They premiered “Wanted You” which has become a trending track ever since November. Take a glance at NAV and Lil Uzi Vert in their latest animated for “Wanted You” below.

