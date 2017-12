Machine Gun Kelly – X Ambassadors & Bebe Rexha – Home (Video) #TheCrownLife #SharifDKingShow

Machine Gun Kelly, X Ambassadors and Bebe Rexha come together to bring it “Home” for the Netflix Movie “Bright.” They all connect to go against stereotypes, race, violence and discrimination which runs through out the movie “Bright”as well. It all started at Home during thanksgiving and now They are back for the Christmas holiday with the official video. The Message throughout the video gets a clear understanding as the action packed lights appear not to mention the dramatic movie clips from the NetFlix Movie Bright pop in and out. This visual also a great teaser if you are searching for answers on what to expect when the actual movie is released. Watch he video below.

By The Way, Bright: The Album will premiere Dec. 15 with Star Studded appearances from A$AP Rocky, Future, Lil Uzi Vert, Logic, Meek Mill, Migos, Snoop Dogg, YG, and a bunch more. The Bright Movie Starring Will Smith, is set for a December 22nd release on Netflix . I’m Excited!

Z1079 Summer Jam 2017 Hottest Photos [Gallery] 100 photos Launch gallery Z1079 Summer Jam 2017 Hottest Photos [Gallery] 1. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 1 of 100 2. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 2 of 100 3. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 3 of 100 4. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 4 of 100 5. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 5 of 100 6. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 6 of 100 7. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 7 of 100 8. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 8 of 100 9. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 9 of 100 10. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 10 of 100 11. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 11 of 100 12. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 12 of 100 13. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 13 of 100 14. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 14 of 100 15. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 15 of 100 16. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 16 of 100 17. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 17 of 100 18. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 18 of 100 19. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 19 of 100 20. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 20 of 100 21. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 21 of 100 22. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 22 of 100 23. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 23 of 100 24. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 24 of 100 25. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 25 of 100 26. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 26 of 100 27. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 27 of 100 28. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 28 of 100 29. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 29 of 100 30. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 30 of 100 31. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 31 of 100 32. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 32 of 100 33. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 33 of 100 34. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 34 of 100 35. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 35 of 100 36. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 36 of 100 37. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 37 of 100 38. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 38 of 100 39. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 39 of 100 40. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 40 of 100 41. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 41 of 100 42. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 42 of 100 43. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 43 of 100 44. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 44 of 100 45. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 45 of 100 46. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 46 of 100 47. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 47 of 100 48. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 48 of 100 49. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 49 of 100 50. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 50 of 100 51. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 51 of 100 52. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 52 of 100 53. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 53 of 100 54. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 54 of 100 55. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 55 of 100 56. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 56 of 100 57. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 57 of 100 58. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 58 of 100 59. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 59 of 100 60. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 60 of 100 61. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 61 of 100 62. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 62 of 100 63. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 63 of 100 64. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 64 of 100 65. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 65 of 100 66. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 66 of 100 67. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 67 of 100 68. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 68 of 100 69. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 69 of 100 70. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 70 of 100 71. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 71 of 100 72. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 72 of 100 73. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 73 of 100 74. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 74 of 100 75. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 75 of 100 76. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 76 of 100 77. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 77 of 100 78. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 78 of 100 79. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 79 of 100 80. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 80 of 100 81. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 81 of 100 82. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 82 of 100 83. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 83 of 100 84. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 84 of 100 85. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 85 of 100 86. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 86 of 100 87. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 87 of 100 88. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 88 of 100 89. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 89 of 100 90. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 90 of 100 91. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 91 of 100 92. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 92 of 100 93. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 93 of 100 94. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 94 of 100 95. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 95 of 100 96. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 96 of 100 97. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 97 of 100 98. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 98 of 100 99. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 99 of 100 100. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 100 of 100 Skip ad Continue reading Z1079 Summer Jam 2017 Hottest Photos [Gallery] Z1079 Summer Jam 2017 Hottest Photos [Gallery]

Follow The Crown :

http://www.Twitter.com/TheKingSharif

http://www.Facebook.com/TheKingSharif

http://www.Instagram.com/TheKingSharif

http://www.Soundcloud.com/TheKingSharif