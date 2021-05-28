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Hip Hop Spot: Here’s Who’s Leading In The 2021 BET Awards Nominees List

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BET dropped the nominees for the 2021 BET Awards & they’re interesting and also controversial. Megan Thee Stallion and DaBaby leading the pack with seven nominations, with Cardi and Drake behind them with five. The categories are heavy hitters and the most arguable category is the best female hip hop artist.  The ladies in the category are: Cardi B., Coi Leray, Megan Thee Stallion, Doja Cat, Latto, and Saweetie. Social media argued that Flo Milli deserved to be recognized since Coi Leray was honored.

Check out the list of the full nominees below.

The complete list of nominees are:

ALBUM OF THE YEAR

AFTER HOURS – THE WEEKND

BLAME IT ON BABY – DABABY

GOOD NEWS – MEGAN THEE STALLION

HEAUX TALES – JAZMINE SULLIVAN

KING’S DISEASE – NAS

UNGODLY HOUR – CHLOE X HALLE

BEST COLLABORATION

CARDI B FT. MEGAN THEE STALLION – WAP

DABABY FT. RODDY RICCH – ROCKSTAR

DJ KHALED FT. DRAKE – POPSTAR

JACK HARLOW FT. DABABY, TORY LANEZ & LIL WAYNE – WHATS POPPIN (REMIX)

MEGAN THEE STALLION FT. DABABY – CRY BABY

POP SMOKE FT. LIL BABY & DABABY – FOR THE NIGHT

BEST FEMALE R&B / POP ARTIST

BEYONCÉ

H.E.R.

JAZMINE SULLIVAN

JHENÉ AIKO

SUMMER WALKER

SZA

BEST MALE R&B / POP ARTIST

6LACK

ANDERSON .PAAK

CHRIS BROWN

GIVEON

TANK

THE WEEKND

BEST NEW ARTIST

COI LERAY

FLO MILLI

GIVEON

JACK HARLOW

LATTO

POOH SHIESTY

BEST GROUP

21 SAVAGE & METRO BOOMIN

CHLOE X HALLE

CHRIS BROWN & YOUNG THUG

CITY GIRLS

MIGOS

SILK SONIC

BEST FEMALE HIP HOP ARTIST

CARDI B

COI LERAY

DOJA CAT

MEGAN THEE STALLION

LATTO

SAWEETIE

BEST MALE HIP HOP ARTIST

DABABY

DRAKE

COLE

JACK HARLOW

LIL BABY

POP SMOKE

BOBBY JONES BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARD

BEBE WINANS – IN JESUS NAME

CECE WINANS – NEVER LOST

H.E.R. – HOLD US TOGETHER

KIRK FRANKLIN – STRONG GOD

MARVIN SAPP – THANK YOU FOR IT ALL

TAMELA MANN – TOUCH FROM YOU

BET HER AWARD

ALICIA KEYS FT. KHALID – SO DONE

BRANDY FT. CHANCE THE RAPPER – BABY MAMA

BRI STEVES – ANTI QUEEN

CHLOE X HALLE – BABY GIRL

CIARA FT. ESTER DEAN – ROOTED

SZA – GOOD DAYS

BEST INTERNATIONAL ACT

AYA NAKAMURA (FRANCE)

BURNA BOY (NIGERIA)

DIAMOND PLATNUMZ (TANZANIA)

EMICIDA (BRAZIL)

HEADIE ONE (UK)

WIZKID (NIGERIA)

YOUNG T & BUGSEY (UK)

YOUSSOUPHA (FRANCE)

VIEWER’S CHOICE AWARD

CARDI B FT. MEGAN THEE STALLION – WAP

CHRIS BROWN & YOUNG THUG – GO CRAZY

DABABY FT. RODDY RICCH – ROCKSTAR

DJ KHALED FT. DRAKE – POPSTAR

DRAKE FT. LIL DURK – LAUGH NOW CRY LATER

LIL BABY – THE BIGGER PICTURE

MEGAN THEE STALLION FT. BEYONCÉ – SAVAGE (REMIX)

SILK SONIC – LEAVE THE DOOR OPEN

VIDEO OF THE YEAR

CARDI B – UP

CARDI B FT. MEGAN THEE STALLION – WAP

CHLOE X HALLE – DO IT

CHRIS BROWN & YOUNG THUG – GO CRAZY

DRAKE FT. LIL DURK – LAUGH NOW CRY LATER

SILK SONIC – LEAVE THE DOOR OPEN

VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR

BENNY BOOM

BRUNO MARS AND FLORENT DÉCHARD

COLE BENNETT

COLIN TILLEY

DAVE MEYERS

HYPE WILLIAMS

BEST MOVIE

COMING 2 AMERICA

JUDAS AND THE BLACK MESSIAH

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM

ONE NIGHT IN MIAMI

SOUL

THE UNITED STATES VS. BILLIE HOLIDAY

BEST ACTRESS

ANDRA DAY

ANGELA BASSETT

ISSA RAE

JURNEE SMOLLETT

VIOLA DAVIS

ZENDAYA

BEST ACTOR

ALDIS HODGE

CHADWICK BOSEMAN

DAMSON IDRIS

DANIEL KALUUYA

EDDIE MURPHY

LAKEITH STANFIELD

YOUNGSTARS AWARD

ALEX R. HIBBERT

ETHAN HUTCHISON

LONNIE CHAVIS

MARSAI MARTIN

MICHAEL EPPS

STORM REID

SPORTSWOMAN OF THE YEAR AWARD

A’JA WILSON

CANDACE PARKER

CLARESSA SHIELDS

NAOMI OSAKA

SERENA WILLIAMS

SKYLAR DIGGINS-SMITH

SPORTSMAN OF THE YEAR AWARD

KYRIE IRVING

LEBRON JAMES

PATRICK MAHOMES

RUSSELL WESTBROOK

RUSSELL WILSON

STEPHEN CURRY

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Hip Hop Spot: Here’s Who’s Leading In The 2021 BET Awards Nominees List  was originally published on themorninghustle.com

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