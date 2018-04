Ray JR Ft Ty Bri & Pooh Gutta – Big Tuck (Video) #SharifDKingShow #KingInTheAfternoon

Cleveland’s Big Tuck, Ray Jr. recently dropped the track “big tuck” to put a meaning to the name. With Ray Jr. getting a lot of support city to city, Ray Jr. taps Ty Bri and Pooh Gutta for the official visual. Peep Ray Jr. Ty Bri and Pooh Gutta take you through Cleveland and beyond and give you the Big Tuck experience in the video below.

Ray Jr. & Ripp Flamez Takeover #Z1079SummerJam Stage [Gallery] 32 photos Launch gallery Ray Jr. & Ripp Flamez Takeover #Z1079SummerJam Stage [Gallery] 1. z1079 ray jr. ripp flamez summer jam 2017 Source:@stretch_34 1 of 32 2. z1079 ray jr. ripp flamez summer jam 2017 Source:@stretch_34 2 of 32 3. z1079 ray jr. ripp flamez summer jam 2017 Source:@stretch_34 3 of 32 4. z1079 ray jr. ripp flamez summer jam 2017 Source:@stretch_34 4 of 32 5. z1079 ray jr. ripp flamez summer jam 2017 Source:@stretch_34 5 of 32 6. z1079 ray jr. ripp flamez summer jam 2017 Source:@stretch_34 6 of 32 7. z1079 ray jr. ripp flamez summer jam 2017 Source:@stretch_34 7 of 32 8. z1079 ray jr. ripp flamez summer jam 2017 Source:@stretch_34 8 of 32 9. z1079 ray jr. ripp flamez summer jam 2017 Source:@stretch_34 9 of 32 10. z1079 ray jr. ripp flamez summer jam 2017 Source:@stretch_34 10 of 32 11. z1079 ray jr. ripp flamez summer jam 2017 Source:@stretch_34 11 of 32 12. z1079 ray jr. ripp flamez summer jam 2017 Source:@stretch_34 12 of 32 13. z1079 ray jr. ripp flamez summer jam 2017 Source:@stretch_34 13 of 32 14. z1079 ray jr. ripp flamez summer jam 2017 Source:@stretch_34 14 of 32 15. Z1079 Summer Jam 2017 @stretch_34 Source:@stretch_34 15 of 32 16. Z1079 Summer Jam 2017 @nicconnerimages Source:@nicconnerimages 16 of 32 17. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 17 of 32 18. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 18 of 32 19. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 19 of 32 20. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 20 of 32 21. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 21 of 32 22. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 22 of 32 23. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 23 of 32 24. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 24 of 32 25. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 25 of 32 26. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 26 of 32 27. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 27 of 32 28. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 28 of 32 29. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 29 of 32 30. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 30 of 32 31. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 31 of 32 32. Z1079 summer jam 2017 @chrisgoody23 Source:@chrisgoody23 32 of 32 Skip ad Continue reading Ray Jr. & Ripp Flamez Takeover #Z1079SummerJam Stage [Gallery] Ray Jr. & Ripp Flamez Takeover #Z1079SummerJam Stage [Gallery]

