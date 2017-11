PRETTYMUCH – Would You Mind (Video) #TheCrownLife #SharifDKingShow

Simon Cowell who a while back launched the career of Fifth Harmony is back at it with his New Boy Group “PRETTYMUCH.” PRETTYMUCH is the new teen bop stars bridging the gap between hip hop and pop culture with their catchy songs, amazing harmonies, and clever dance moves that has everyone in Awe. PRETTYMUCH are climbing the charts with their hit “Would You Mind” which PRETTYMUCH displays why they are glowing as the new cool boy group. Check out their personalities and dance moves as they take it to the streets, below.

